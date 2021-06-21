Тренер сборной Чили сообщил, что не отстранит футболистов за нарушение антиковидных правил
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Главный тренер сборной Чили Мартин Ласарте в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки с Уругваем сообщил, что никто из чилийских футболистов, нарушивших антиковидные правила, не будет отстранён от работы в сборной.
«Меня обеспокоило произошедшее. Кто-то считает это ошибкой, но ситуацию можно спасти. Сейчас мы думаем лишь о следующем матче. Все футболисты готовы к игре, за исключением Алексиса Санчеса, который находится в Чили», — приводит слова Ласарте Redgol.
Напомним, перед матчем с Боливией в гостиницу сборной заходил парикмахер, чтобы подстричь Гари Меделя и Артуро Видаля. Также некоторые чилийские СМИ утверждали, что шесть игроков сборной пригласили к себе в номера проституток, где устроили тайную вечеринку.
Новость по темеВидаль отреагировал на слухи о проститутках в отеле сборной Чили
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