Украина — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 19:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных Украины и Австрии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Украина — Австрия можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — немец Даниэль Зиберт.



Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.