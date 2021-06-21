Парикмахер, заходивший к игрокам сборной Чили, также посещал Неймара и Винисиуса

Парикмахер Дон Марлус, заходивший в гостиницу к игрокам сборной Чили, чтобы постричь Гари Меделя и Артуро Видаля, также посещал бразильскую команду.
Через три дня после посещения чилийцев парикмахер выложил на своей странице в соцсетях фотографии с футболистами сборной Бразилии Неймаром и Винисиусом Жуниором. На данный момент неизвестно, будут ли применены санкции за нарушение антиковидных правил в отношении этих игроков.
Фото можно посмотреть на странице Дона Марлуса в «Инстаграме».
Напомним, ранее из-за нарушения антиковидных правил Кубка Америки футболисты сборной Чили, которых посещал парикмахер, были оштрафованы. Также некоторые чилийские СМИ утверждали, что шесть игроков сборной пригласили к себе в номера проституток, где устроили тайную вечеринку. Позже тренер сборной Чили сообщил, что футболисты не будут отстранены от работы в национальной команде.
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