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Македония — Нидерланды: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ», Евро-2020

Македония — Нидерланды: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Матч ТВ»
Михаил Рождественский
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Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных Северной Македонии и Нидерландов. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Северная Македония — Нидерланды можно будет на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.

Напомним, в группе C, помимо македонцев и нидерландцев, выступают национальные команды Украины и Австрии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Северная Македония — Нидерланды в приложении и на сайте Фонбет!

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь Евро-2020
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