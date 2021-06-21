Московские клубы РПЛ просят допускать на матчи вакцинированных зрителей сверх квоты

ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову.

«Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей заполняемости стадионов не более 50 процентов.



Также инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей, и готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.



По мнению руководителей московских клубов, эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания», — говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте ЦСКА.