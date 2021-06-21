«Мне было 18. Знать не знала, кто это». Зарема Салихова рассказала о знакомстве с Федуном

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о знакомстве с мужем.



«Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, и я знать не знала, кто такой Федун. Июнь, нетипичная для Хорватии погода — всего 6 градусов, ночью выпадает снег. Девушки проходят подготовку к конкурсу, а он там играл в теннис. Было очень много девушек — где-то 27, плюс ещё с прошлого года, ещё кто-то. Все замёрзли, потому что ни у кого не было с собой одежды, рассчитанной на снег. Мы гуляем по Дубровнику, он всех загоняет в магазин и говорит: «У вас 15 минут, покупайте тёплую одежду. Кто что унесёт — я всё оплачиваю».



Все побежали, стали набирать бусы, купальники. А я стояла у входа и думала: «Вот цирк». Что я, побегу в толпу, что ли? Федун мне говорит: «Почему ты не идёшь?» Пошёл, нашёл какой-то розовый спортивный костюм на три размера больше. И вот с тех пор», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

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