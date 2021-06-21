Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарема Салихова: Федун сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи»

Зарема Салихова: Федун сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи»
Михаил Рождественский
Комментарии

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что её муж официально не развёлся со своей бывшей супругой, а также объяснила свой статус.

«Там какая-то сложная история. Он считает, что да — развелись. Конечно, это связано с активами. И достаточно крупными.

Мы не женаты, потому что он сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи». Я сказала «нет» (смеётся). Видимо, да, ему это было важно», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

Напомним, Салихова вошла в совет директоров «Спартака», однако вскоре покинула его из-за несогласия с решениями руководства. Команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

Новость по теме
«Мне было 18. Знать не знала, кто это». Зарема Салихова рассказала о знакомстве с Федуном
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021