Зарема Салихова: Федун сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи»
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Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что её муж официально не развёлся со своей бывшей супругой, а также объяснила свой статус.
«Там какая-то сложная история. Он считает, что да — развелись. Конечно, это связано с активами. И достаточно крупными.
Мы не женаты, потому что он сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи». Я сказала «нет» (смеётся). Видимо, да, ему это было важно», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Напомним, Салихова вошла в совет директоров «Спартака», однако вскоре покинула его из-за несогласия с решениями руководства. Команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.
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