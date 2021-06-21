Зарема Салихова: Федун сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что её муж официально не развёлся со своей бывшей супругой, а также объяснила свой статус.



«Там какая-то сложная история. Он считает, что да — развелись. Конечно, это связано с активами. И достаточно крупными.



Мы не женаты, потому что он сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи». Я сказала «нет» (смеётся). Видимо, да, ему это было важно», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.



Напомним, Салихова вошла в совет директоров «Спартака», однако вскоре покинула его из-за несогласия с решениями руководства. Команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.