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Хавбек сборной Шотландии заразился коронавирусом

Хавбек сборной Шотландии заразился коронавирусом
Диана Валавичюте
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Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации (SFA).

Согласно медицинским протоколам, направленным на предотвращение распространения коронавируса, футболист изолирован на десять дней и пропустит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Хорватии.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Хорватия — Шотландия состоится завтра, 22 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало встречи — в 22:00 мск. Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Чехии, набравшая 4 очка. Второе место занимает национальная команда Англии (4), на третьем месте расположилась Хорватия (1). Замыкает таблицу группы сборная Шотландии (1).

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также об Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.

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