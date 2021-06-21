Хавбек сборной Шотландии заразился коронавирусом

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации (SFA).
Согласно медицинским протоколам, направленным на предотвращение распространения коронавируса, футболист изолирован на десять дней и пропустит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Хорватии.
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Хорватия — Шотландия состоится завтра, 22 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало встречи — в 22:00 мск. Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Чехии, набравшая 4 очка. Второе место занимает национальная команда Англии (4), на третьем месте расположилась Хорватия (1). Замыкает таблицу группы сборная Шотландии (1).
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также об Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.
Слушайте на любой удобной платформе:
• в YouTube
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке».
- 21 июня 2021
-
13:40
-
13:39
-
13:38
-
13:26
-
13:08
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:39
-
11:17
-
10:54
-
10:25
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
06:00