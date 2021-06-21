«Нижний Новгород» объявил о заключении нового контракта с хавбеком Николаем Калинским

Полузащитник Николай Калинский продлил контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Срок действия нового соглашения не сообщается.
«Очень рад, что сбылась моя мечта – остаться в Нижнем и играть за «Нижний Новгород» в Российской Премьер-Лиге. Нам предстоит много работы. Очень хочу помочь клубу успешно дебютировать в РПЛ. С нетерпением жду больших матчей на нашем стадионе-красавце!» — отметил Калинский.
Калинский является воспитанником московского «Локомотива». В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 28 матчах Футбольной национальной лиги и забил 6 голов.
Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу без стыковых матчей, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
- 21 июня 2021
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