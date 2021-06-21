Салихова: говорила Федуну: «Не бери Аленичева, у него голова грязная и прямой пробор»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как пыталась убедить мужа не приглашать на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева и Олега Кононова.



«Тренер — это харизма. Это внешность, голос — лицо клуба. Когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: «Нужен свой, свой». Я смотрю и говорю: «Лёнечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!»



Когда был Кононов, я говорила: «Пожалуйста, не бери его. Он нам не подходит, он же вялый». Федун говорит: «Нет, он как Гончаренко. Тебе Гончаренко нравится?» Я говорю: «Да, посмотри — он реально мужик, всех в раздевалке дрючит. А этот не сможет. Кононов как Гончаренко только потому, что белорус», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

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