Салихова: говорила Федуну: «Не бери Аленичева, у него голова грязная и прямой пробор»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как пыталась убедить мужа не приглашать на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева и Олега Кононова.
«Тренер — это харизма. Это внешность, голос — лицо клуба. Когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: «Нужен свой, свой». Я смотрю и говорю: «Лёнечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!»
Когда был Кононов, я говорила: «Пожалуйста, не бери его. Он нам не подходит, он же вялый». Федун говорит: «Нет, он как Гончаренко. Тебе Гончаренко нравится?» Я говорю: «Да, посмотри — он реально мужик, всех в раздевалке дрючит. А этот не сможет. Кононов как Гончаренко только потому, что белорус», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
- 21 июня 2021
-
15:04
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:34
-
14:27
-
14:22
-
13:56
-
13:40
-
13:39
-
13:38
-
13:26
-
13:08
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:39
-
11:17
-
10:54
-
10:25
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:46
-
08:30