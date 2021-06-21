«Okko Спорт» эксклюзивно покажет товарищеские матчи ЦСКА

Okko откроет всем зарегистрированным пользователям «Okko Спорт» эксклюзивный доступ к контрольным матчам ЦСКА.
23 июня сервис покажет встречу армейцев с «Винер-Нойштадт» (начало — в 18:30 мск), а 27 июня проведёт трансляцию матча с «Капфенбергом» (начало — в 19:00 мск). Информацию о других предстоящих товарищеских матчах, доступных на «Okko Спорт», можно найти в социальных сетях сервиса, на официальном сайте клуба и в его социальных сетях.
«Мы продолжаем развивать индустрию спортивных трансляций. Теперь к матчам английской Премьер-лиги мы добавили Ла Лигу, а также игры ЦСКА. Уверен, наши подписчики оценят расширение списка трансляций без изменения стоимости подписок, а болельщики клуба, ещё не подписавшиеся на «Okko Спорт», с удовольствием посмотрят товарищеские матчи клуба в сервисе и останутся с нами», — сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.
- 21 июня 2021
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