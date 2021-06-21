Федун: «Спартак» продолжает терпеть убытки во время пандемии

Владелец «Спартака» Леонид Федун направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину.



Напомним, ранее московские клубы ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» обратились с Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой допустить на стадионы вакцинированных от коронавируса зрителей сверх установленной квоты, а также допустить болельщиков, имеющих справку о наличии антител класса G.



«К сожалению, футбольные клубы Российской Премьер-Лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса. Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», — приводит текст обращения Федуна ТАСС.

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