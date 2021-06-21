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Томас Мюллер получил травму колена и пропустит матч Евро-2020 Германия — Венгрия

Томас Мюллер получил травму колена и пропустит матч Евро-2020 Германия — Венгрия
Диана Валавичюте
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Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер не поможет немецкой команде в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией, сообщает Bild.

По информации источника, форвард повредил внутреннюю связку колена в матче 2-го тура чемпионата Европы со сборной Португалии (4:2) и не принимал участие в тренировке немецкой национальной команды, которая прошла сегодня, 21 июня. Сообщается, что Мюллер также может пропустить матч 1/8 финала турнира, если сборная Германии пробьётся в эту стадию.

Турнирную таблицу группы F возглавляет сборная Франции (4). Второе место занимает национальная команда Германии (3), на третьем месте расположилась Португалия (3). Замыкает таблицу группы сборная Венгрии (1).

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