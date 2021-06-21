Зарема Салихова прокомментировала слухи, что она работала в эскорте
Поделиться
Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о слухах, что до отношений с функционером она работала в сфере эскорт-услуг.
«Это абсолютные бредни. Мне кажется, у нас любую симпатичную девушку во что-то такое ввяжут, привяжут. Эскорт, проститутки — это определённая внешность, поведение, манеры. Если посмотреть на мой характер — неужели я могу под кого-то подстраиваться?» — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Напомним, Салихова вошла в совет директоров «Спартака», однако вскоре покинула его из-за несогласия с решениями руководства. Команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 июня 2021
-
15:04
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:34
-
14:27
-
14:22
-
13:56
-
13:40
-
13:39
-
13:38
-
13:26
-
13:08
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:39
-
11:17
-
10:54
-
10:25
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:46
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам