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Зарема Салихова прокомментировала слухи, что она работала в эскорте

Зарема Салихова прокомментировала слухи, что она работала в эскорте
Михаил Рождественский
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Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о слухах, что до отношений с функционером она работала в сфере эскорт-услуг.

«Это абсолютные бредни. Мне кажется, у нас любую симпатичную девушку во что-то такое ввяжут, привяжут. Эскорт, проститутки — это определённая внешность, поведение, манеры. Если посмотреть на мой характер — неужели я могу под кого-то подстраиваться?» — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

Напомним, Салихова вошла в совет директоров «Спартака», однако вскоре покинула его из-за несогласия с решениями руководства. Команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

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