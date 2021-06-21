Зарема Салихова прокомментировала слухи, что она работала в эскорте

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о слухах, что до отношений с функционером она работала в сфере эскорт-услуг.



«Это абсолютные бредни. Мне кажется, у нас любую симпатичную девушку во что-то такое ввяжут, привяжут. Эскорт, проститутки — это определённая внешность, поведение, манеры. Если посмотреть на мой характер — неужели я могу под кого-то подстраиваться?» — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.



Напомним, Салихова вошла в совет директоров «Спартака», однако вскоре покинула его из-за несогласия с решениями руководства. Команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

Новость по теме Зарема Салихова: в фотосессии для Playboy виноват Федун. Он меня подтолкнул