Александр Мостовой посоветовал сборной России тянуть время в матче Евро-2020 с Данией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Дании.
«Запутали и турнирную таблицу, и вообще весь Евро. Непонятно, кому что надо: кто забьёт, а кто нет. Если играем вничью, то по-любому должны выйти. Проиграем — можем и попасть в плей-офф с третьего места. Вспомните, как хорошо датчане играли в первых двух матчах, а наша сборная… Сами знаете.
Сейчас предстоит важный матч, и не стоит обращать внимание, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что всё обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то всё было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант — тянуть время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходят «Аталанта» и Гасперини.
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