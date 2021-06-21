Червиченко: России надо абстрагироваться от креатива Черчесова и сыграть самостоятельно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чего ожидает от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания.

«Россия должна выйти в плей-офф чемпионата Европы. Думаю, будет либо ничья, либо мы сыграем с удобным для нас счётом: проиграем 2:1, но всё равно выйдем. У нас много хороших боевых ребят. Не верю, что они допустят ситуацию, при которой даже поражение с комфортным счётом выводит нас дальше, а они этим не воспользуются. Тогда я вообще не понимаю, как можно выходить и играть в футбол.



Главное, чтобы наш креативный тренер поставил тех, кто может и хочет добиваться этих целей. Какое-то его самовлюблённое метание приводит к тому, что за два года у нас до сих пор нет наигранного боевого состава. Всё время происходят какие-то перестановки, замены, совершенно непонятные изыскания, как, например, Баринов в роли центрального защитника. Ребятам нужно чуть-чуть абстрагироваться от этого креатива главного тренера: сыграть самостоятельно и показать, что они сами могут на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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