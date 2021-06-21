Зарема Салихова: Каррера сам себя слил

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о скандальной отставке бывшего главного тренера команды Массимо Карреры в 2018 году.



«Каррера сам себя слил, когда перестал быть тренером и начал вести экономическую деятельность. Зачем он Петковича купил? Зачем были трансферы, которые команду не усиливали? А футболисты-то не дураки. Они понимают, что тренер здесь зарабатывает. Он не просит того игрока, который сделает команду сильнее и поможет ей в еврокубках — здесь просто материальные интересы. В такой ситуации футболисты перестают его уважать», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.



Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпионов России, а также выиграли Суперкубок страны.

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