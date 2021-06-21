Хакан Чалханоглу пройдёт медосмотр перед трансфером в «Интер» 22 июня
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Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу близок к подписанию контракта с «Интером», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, завтра, 22 июня, турецкий футболист пройдёт медицинский осмотр перед заключением соглашения. Ожидается, что контракт Чалханоглу с «Интером» будет рассчитан на три года. Хавбек будет получать € 5 млн за сезон, ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов.
В мае «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» прорабатывает вариант с подписанием игрока. Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за леверкузенский «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». В минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 33 матчах итальянской Серии А и забил четыре гола.
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