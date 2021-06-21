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Аршавин: «Зенит» хочет не только быть самым популярным в России, но и двигаться за рубеж

Аршавин: «Зенит» хочет не только быть самым популярным в России, но и двигаться за рубеж
Дмитрий Зимин
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Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал заключение клубом контракта с сетью спортивных школ «Чемпионика».

«Задача — вовлечь в любительский футбол как можно больше детишек. Чтобы это было доступно. Это не только спортивная составляющая, но и продвижение бренда в регионы. Так делают все западные топ-клубы. И «Зенит» не должен быть исключением. Мы хотим не только оставаться самым популярным клубом страны, но и двигаться за рубеж. Если в школах будут талантливые ребята, мы их с удовольствием возьмём в академию. Но задача другая», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» в минувшем сезоне в третий раз подряд завоевал титул чемпионов России, опередив «Спартак» и «Локомотив».

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