Хакан Чалханоглу объявил, что перейдёт из «Милана» в «Интер»
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Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекает контракт с «Миланом», подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере».
«Я достиг договорённости с «Интером», это правда. Завтра полечу в Милан, а затем подпишу контракт», — цитирует Чалханоглу журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на TRT Spor.
Ранее сообщалось, что Чалханоглу подпишет с «Интером» контракт на три года. По условиям соглашения он будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов.
Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за леверкузенский «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». В минувшем сезоне 27-летний турецкий хавбек принял участие в 33 матчах итальянской Серии А и забил четыре гола.
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