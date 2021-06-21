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Хакан Чалханоглу объявил, что перейдёт из «Милана» в «Интер»

Хакан Чалханоглу объявил, что перейдёт из «Милана» в «Интер»
Михаил Рождественский
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Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекает контракт с «Миланом», подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере».

«Я достиг договорённости с «Интером», это правда. Завтра полечу в Милан, а затем подпишу контракт», — цитирует Чалханоглу журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на TRT Spor.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу подпишет с «Интером» контракт на три года. По условиям соглашения он будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов.

Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за леверкузенский «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». В минувшем сезоне 27-летний турецкий хавбек принял участие в 33 матчах итальянской Серии А и забил четыре гола.

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