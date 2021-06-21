Погба: Бензема обязательно забьёт на Евро-2020. Кто может в нём сомневаться?
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба выразил уверенность, что нападающий Карим Бензема забьёт за французскую национальную команду на чемпионате Европы.
«Карим обязательно забьёт. Кто может в нём сомневаться? Никто, особенно среди французов. Если он участвует в матче, он способен самостоятельно создать опасный момент и забить гол. Ему никогда не будет в тягость носить футболку сборной Франции. Мы продолжим поддерживать друг друга, а не задавать вопросы. Вы всё увидите в следующих матчах», — приводит слова Погба RTL France.
Напомним, в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции сыграет с национальной командой Португалии. Встреча пройдёт 23 июня в Будапеште (Венгрия).
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