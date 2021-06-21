Канчельскис: скорее всего, Россия не выйдет в 1/8 Евро. У нас большая проблема с футболом

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от национальной команды на чемпионате Европы.
«Скорее всего, сборная России не выйдет в плей-офф Евро — причин для этого множество. В России вообще большая проблема с футболом. При этом футболисты не виноваты в неоднозначных результатах — виноваты система и жулики, которые в ней работают. Лично я буду очень сильно болеть за наших. Шансы, конечно, есть, но их очень мало.
Если мы вдруг случайно выйдем в 1/8, то там уж точно шансов нет. Российской сборной покажут абсолютно другой уровень игры», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.
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