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Канчельскис: скорее всего, Россия не выйдет в 1/8 Евро. У нас большая проблема с футболом

Канчельскис: скорее всего, Россия не выйдет в 1/8 Евро. У нас большая проблема с футболом
Салават Муртазин
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от национальной команды на чемпионате Европы.

«Скорее всего, сборная России не выйдет в плей-офф Евро — причин для этого множество. В России вообще большая проблема с футболом. При этом футболисты не виноваты в неоднозначных результатах — виноваты система и жулики, которые в ней работают. Лично я буду очень сильно болеть за наших. Шансы, конечно, есть, но их очень мало.

Если мы вдруг случайно выйдем в 1/8, то там уж точно шансов нет. Российской сборной покажут абсолютно другой уровень игры», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.

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