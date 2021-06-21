Самедов: финны же обыграли Данию! А мы — финнов, так что ничья — по силам

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов оценил шансы сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Дании.
«Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью, финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но мы-то и Финляндию обыграли. Будет очень тяжело: датчане большими силами пойдут вперёд, надо будет выстоять. Сборная Дании играет дома, они потерпели два поражения — это их последний шанс. Главное — выдержать стартовый натиск от датчан», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.
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