Моуринью хочет взять Рамоса в «Рому»

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sport Mediaset.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть испанского футболиста в своей команде. Рамосу предложили € 7,5 млн за сезон. Контракт может быть подписан на два года. Рамос пока не торопится соглашаться, потому что ждёт, чтобы выбрать лучшее предложение.
Сообщалось, что Рамос может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». Футболист покинет мадридский «Реал» по окончании контракта. В «ПСЖ» выступают бывшие одноклубники Рамоса – голкипер Кейлор Навас и полузащитник Анхель Ди Мария, а также в составе парижан присутствует несколько испанцев. Более того, Серхио нравится, что тренер клуба Маурисио Почеттино говорит по-испански.
Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
- 21 июня 2021
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