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Тульский «Арсенал» объявил о подписании Аяза Гулиева

Тульский «Арсенал» объявил о подписании Аяза Гулиева
Алексей Ласнов
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24-летний полузащитник Аяз Гулиев стал игроком тульского «Арсенала».

«Аяз Гулиев подписал двухлетний контракт с ПФК «Арсенал». Аяз – выпускник академии московского «Спартака». В 2013 году дебютировал за дубль красно-белых, а чуть позднее – за «Спартак-2». Приветствуем Аяза Гулиева в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры!» — сообщает пресс-служба «Арсенала».

Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых.

11 мая «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Гулиевым по соглашению сторон.

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