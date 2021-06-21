Тульский «Арсенал» объявил о подписании Аяза Гулиева

24-летний полузащитник Аяз Гулиев стал игроком тульского «Арсенала».

«Аяз Гулиев подписал двухлетний контракт с ПФК «Арсенал». Аяз – выпускник академии московского «Спартака». В 2013 году дебютировал за дубль красно-белых, а чуть позднее – за «Спартак-2». Приветствуем Аяза Гулиева в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры!» — сообщает пресс-служба «Арсенала».

Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых.

11 мая «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Гулиевым по соглашению сторон.