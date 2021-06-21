В TikTok появился раздел, посвящённый Евро-2020

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запустила ряд новых возможностей, приуроченных к чемпионату Европы по футболу. Среди них специальный раздел, посвящённый Евро-2020, а также ряд футбольных «масок» и эффектов.

На время проведения чемпионата в TikTok стал доступен специальный раздел для болельщиков: в нём представлены популярные футбольные креаторы, ежедневное расписание и результаты матчей, трансляции со знаменитостями. Также TikTok запустил ряд специальных видеоэффектов, которые позволят пользователям отразить атмосферу соревнований в своём творчестве.

Болельщики смогут создавать собственный незабываемый контент с помощью новых эффектов и функций. Для фанатов это станет отличной возможностью проявить креативность и выразить поддержку любимым игрокам и сборным.