«Милан» интересуется Малиновским

«Милан» заинтересован полузащитником «Аталанты» и сборной Украины Русланом Малиновским, сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в «Твиттере».

По его информации, миланцам будет непросто приобрести украинца. Кроме того, вариант с полузащитником «Аталанты» Йосипом Иличичем остаётся в силе.

Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года. Ранее полузащитник играл за бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтёр». За сборную Украины Малиновский провёл 39 матчей.

Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах.



«Аталанта» в 38 матчах набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.