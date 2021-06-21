Австриец Баумгартнер — самый молодой автор гола на Евро-2020

Счёт в матче Украина – Австрия открыл австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, который отличился после подачи с углового. Баумгартнер забил гол в возрасте 21 год и 324 дня, став самым молодым автором взятия ворот на чемпионате Европы – 2020, информирует Squawka.

Кроме того, Баумгартнер стал самым молодым автором гола в составе сборной Австрии на чемпионатах Европы.

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встречается с национальной командой Австрии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — немец Даниэль Зиберт.



Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.