Австриец Баумгартнер — самый молодой автор гола на Евро-2020

Счёт в матче Украина – Австрия открыл австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, который отличился после подачи с углового. Баумгартнер забил гол в возрасте 21 год и 324 дня, став самым молодым автором взятия ворот на чемпионате Европы – 2020, информирует Squawka.
Кроме того, Баумгартнер стал самым молодым автором гола в составе сборной Австрии на чемпионатах Европы.
Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встречается с национальной командой Австрии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — немец Даниэль Зиберт.
Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 21 июня 2021
-
21:15
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:28
-
20:27
-
20:23
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:12