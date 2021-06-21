«Не боюсь, что меня выгонят». Россиянин рассказал, зачем принёс флаг Украины в фан-зону

Футбольный болельщик Станислав, который пришёл в фан-зону в Петербурге на матч Украина — Австрия, рассказал, зачем принёс украинский флаг.

«Я сам из России, учусь в Петербурге. Пришёл просто поддержать братскую страну. Это я был тем самым болельщиком, которого задержали чуть ли не в первый день игр с флагом Украины. Я не боюсь, что меня вновь выгонят из фан-зоны, я видел ещё одного человека с флагом. Ничего такого. На входе ничего не сказали сегодня. Да у меня ещё в рюкзаке есть другие. Я просто переживаю за все братские страны», — сказал Станислав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Фото: «Чемпионат»

Напомним, во время матча Нидерланды — Украина (3:2) при входе в фан-зону болельщика остановили сотрудники полиции и попросили убрать национальный флаг. Свою просьбу они аргументировали тем, что к нему могут пристать посторонние люди, находящиеся в нетрезвом состоянии.