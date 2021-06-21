Финляндия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Финляндии и Бельгии на матч 3-го тура группового этапа Евро.

Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Докю, де Брёйне, Э. Азар, Лукаку.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть матч Финляндия — Бельгия можно будет на канале «Матч ТВ».



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.