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Нидерланды — Северная Македония, результат матча 21 июня 2021, счёт 3:0, чемпионат Европы по футболу 2020

Нидерланды разгромили Северную Македонию, Вейналдум оформил дубль
Алексей Ласнов
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В матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Северная Македония проиграла сборной Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0.

На 24-й минуте матча счёт открыл форвард нидерландской команды Мемфис Депай. На 51-й минуте Жоржиньо Вейналдум увеличил преимущество «оранье». Спустя семь минут Вейналдум оформил дубль.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес появился на поле на 66-й минуте встречи.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогали ему ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.

Нидерландцы набрали девять очков и заняли первое место в группе C. Северная Македония (0) — на последнем месте, команда покидает турнир.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Депай – 24'   0:2 Вейналдум – 51'   0:3 Вейналдум – 58'
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