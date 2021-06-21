Нидерланды разгромили Северную Македонию, Вейналдум оформил дубль

В матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Северная Македония проиграла сборной Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0.
На 24-й минуте матча счёт открыл форвард нидерландской команды Мемфис Депай. На 51-й минуте Жоржиньо Вейналдум увеличил преимущество «оранье». Спустя семь минут Вейналдум оформил дубль.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес появился на поле на 66-й минуте встречи.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогали ему ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.
Нидерландцы набрали девять очков и заняли первое место в группе C. Северная Македония (0) — на последнем месте, команда покидает турнир.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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