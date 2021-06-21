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Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе

Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе
Максим Хрущ
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Сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром.

Австрийцы владели игровым преимуществом на протяжении всей встречи. Счёт в матче на 21-й минуте вполне закономерно открыла именно сборная Австрии. Автором гола стал Кристоф Баумгартнер, который замкнул подачу с углового. На 32-й минуте автор гола в составе австрийской команды был заменён. Футболисту стало плохо, но после беседы с медицинским штабом он попытался продолжить матч. Однако вновь почувствовав недомогание, игрок попросил замену. После ухода Баумгартнера с поля врачи стали прикладывать ему к шее лёд. Изменений на табло в матче больше не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу австрийцев.

Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступали национальные команды Нидерландов и Северной Македонии. По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), третьи – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).

Турнирная таблица Евро-2020
ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 1
Австрия
0:1 Баумгартнер – 21'
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