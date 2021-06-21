Полиция хотела вывести болельщика с флагом Украины из фан-зоны в Петербурге
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Сотрудники полиции хотели вывести болельщика с флагом Украины из фан-зоны в Санкт-Петербурге во время матча украинской команды со сборной Австрии (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
После разговора, длившегося несколько минут, полицейские ушли.
Болельщик Станислав, который пришёл в фан-зону в Петербурге на матч Украина — Австрия, ранее рассказал, зачем принёс украинский флаг.
Сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром.
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