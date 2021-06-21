Российские звёзды записали мотивационное видео для сборной перед матчем с Данией. Певцы, актёры, телеведущие, спортсмены – все они пожелали национальной команде России победы. Ролик опубликован в «Твиттере» телеканала «Матч ТВ».
Филипп Киркоров, певец: «Накануне матча с Болгарией я приехал к вам, и вы выиграли! Вы помните, я приношу удачу, и я уверен, что сегодня вы победите!»
Андрей Малахов, телеведущий: «Сегодня Апатиты болеют за Россию!»
Лера Кудрявцева, телеведущая: «Ребята, хорошей вам и результативной игры. Мы, конечно, все надеемся на победу».
Анна Кастерова, телеведущая: «Ребята, мы с вами и Питтсбург с вами!»
Александр Мостовой, экс-футболист: «Царь с вами, так что держитесь там!»
Константин Генич, спортивный комментатор: «Смелость берёт города. Москва и вся Россия с вами. Вперёд, парни!»
Мария Захарова, дипломат: «Мы болеем, смотрим, переживаем. Сил вам и удачи».
Максим Лагашкин, актёр: «Только с нашей поддержкой мы сможем победить Данию и выйти в 1/8 финала чемпионата Европы».
Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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