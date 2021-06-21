Экс-игрок «Спартака» Ташаев перешёл в «Ротор»

26-летний полузащитник Александр Ташаев, выступавший за «Спартак», присоединился к волгоградскому «Ротору».

Ташаев покинул московский «Спартак» в начале июня. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



Ташаев — воспитанник московского «Динамо». Перешёл в «Спартак» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (три — за «Спартак», семь — в составе «Рубина») и не отметился результативными действиями. В завершившемся сезоне выступал за «Спартак-2».

Напомним, в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.