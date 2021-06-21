«Здесь нас мало, дома — миллионы» и русские красавицы с флагами. Россия — Дания: антураж

21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в группе B между национальными командами России и Дании. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.

Матчи Евро-2020 будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Лучшие кадры антуража перед матчем Россия — Дания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.