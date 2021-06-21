Пандев провёл последний матч за сборную. Игроки устроили ему коридор прямо во время игры

37-летний капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев провёл последний матч за национальную команду.
Пандев вышел в основе на матч со сборной Нидерландов (0:3). Когда его заменили во втором тайме, игроки сборной Северной Македонии прямо на поле устроили коридор почёта. Фото опубликовано в «твиттере» УЕФА.
Перед матчем капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум подарил Пандеву памятную футболку с числом матчей, проведённых Гораном за национальную команду.
Ранее Пандев объявил о завершении карьеры в национальной команде. «Я счастлив, что прощаюсь со сборной на таком грандиозном турнире. Не только моя мечта, но и мечта тренера и всех игроков сборной стала реальностью — увидеть нашу страну, Македонию, в большом турнире» — сказал Горан.
Нападающий «Дженоа» провёл за македонскую команду во всех турнирах 122 матча, в которых забил 38 голов.
- 21 июня 2021
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