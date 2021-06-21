Аршавин назвал главную причину поражения Украины в матче с Австрией

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал главную причину поражения сборной Украины в матче с национальной командой Австрии. По его мнению, австрийцы превзошли украинцев в плане командной игры.

«Надо отдать должное австрийцам. Они очень организованно сыграли, более остро действовали в атаке. Забарный сегодня не всегда хорошо выглядел, через его зону два-три раза прорвались. Но он молодой парень. В целом звёздные игроки есть в сборной Украины, но какой-то командной суперигры мы всё равно не увидели. Например, с Нидерландами сначала блеснул Ярмоленко, потом кто-то ещё. Есть яркие исполнители, но как команда сегодня австрийцы были сильнее и поэтому они победили», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.

По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета С финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), третьи – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).