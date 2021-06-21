Болельщики в Петербурге освистали игроков Бельгии и Финляндии, вставших на колено

Болельщики, присутствующие на «Газпром Арене» в Петербурге на матче Бельгии и Финляндии, освистали футболистов, вставших на колено, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

На одно колено встали игроки обеих команд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.