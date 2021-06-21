Президент Украины прокомментировал поражение сборной страны в матче с Австрией на Евро

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение футбольной сборной страны в решающем матче группового этапа чемпионата Европы – 2020 с Австрией.



«Это Евро-2020, где только лучшие из лучших. Да, снова тяжёлый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла шанс на участие в 1/8 финала, так и нашей с вами поддержки! Потому что это — наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине», — написал Зеленский в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.

По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета С финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), третьи – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).