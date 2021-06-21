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Яя Туре получил рабочую визу и скоро присоединится к штабу «Ахмата»

Яя Туре получил рабочую визу и скоро присоединится к штабу «Ахмата»
Андрей Панков
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Экс-полузащитник «Барселоны» Яя Туре получил рабочую визу и в ближайшее время присоединится к тренерскому штабу «Ахмата».

«Мы хотим поблагодарить сотрудников МИД РФ и Консульский отдел Посольства РФ в Кот Д’Ивуар за тёплый приём и содействие, оказанные Яя Туре. Мы никогда не ставили под сомнение профессиональный подход консульских служб МИД РФ и необходимость строгого соблюдения всех необходимых процедур», — сказал генеральный директор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

20 июня агент Дмитрий Селюк сообщал, что Яя Туре получил отказ от посольства России в Кот-д’Ивуаре в выдаче рабочей визы.

Ранее Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера будет определять наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.

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