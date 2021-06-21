Кавазашвили: Сафонов потерял ворота в моменте с голом Дании. У России не те вратари

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал первый гол Дании в ворота сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

«Сафонов просто потерял ворота. Для вратаря очень важен выбор места. А Сафонов заигрался, засмотрелся, вышел вперёд и даже не ожидал, что через него перекинут мяч. Что делать, у нас в сборной, по-моему, не те вратари, которых должны были брать.

Из этой позиции у Сафонова не было никаких шансов вытащить мяч. Через него перелетел, за спину. Куда ни прыгай — не достанешь», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К перерыву датчане ведут со счётом 1:0.