Кавазашвили: Сафонов потерял ворота в моменте с голом Дании. У России не те вратари

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал первый гол Дании в ворота сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
«Сафонов просто потерял ворота. Для вратаря очень важен выбор места. А Сафонов заигрался, засмотрелся, вышел вперёд и даже не ожидал, что через него перекинут мяч. Что делать, у нас в сборной, по-моему, не те вратари, которых должны были брать.
Из этой позиции у Сафонова не было никаких шансов вытащить мяч. Через него перелетел, за спину. Куда ни прыгай — не достанешь», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, сегодня, 21 июня, сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К перерыву датчане ведут со счётом 1:0.
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