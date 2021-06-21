Яя Туре: хочу поблагодарить новых болельщиков «Ахмата» — посольство РФ в Кот д’Ивуаре

Новый сотрудник тренерского штаба «Ахмата» Яя Туре поблагодарил посольство РФ в Кот д’Ивуаре за выдачу рабочей визы.
«Я рад, что скоро смогу приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей, это новый вызов для меня и я с удовольствием его принимаю. Хочу поблагодарить наших новых болельщиков «Ахмата» — сотрудников посольства РФ в Кот д’Ивуаре за радушие и заботу», — передаёт слова Туре корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Яя Туре ранее получил рабочую визу и в ближайшее время присоединится к тренерскому штабу «Ахмата». Его агент Дмитрий Селюк сообщал, что ивуариец получил отказ от посольства России в выдаче визы.
Ранее Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера будет определять наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.
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