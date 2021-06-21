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Благодаря голу в ворота России Дамсгор стал самым молодым бомбардиром сборной Дании

Благодаря голу в ворота России Дамсгор стал самым молодым бомбардиром сборной Дании
Максим Хрущ
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Благодаря голу в ворота сборной России полузащитник национальной команды Дании Миккель Дамсгор стал самым молодым бомбардиром в истории датской сборной на крупных международных турнирах – чемпионатах мира и Европы, информирует OptaJoe.

Дамсгор забил гол в ворота России в возрасте 20 лет и 353 дня.

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. В группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.

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