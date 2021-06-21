Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финляндия — Бельгия: гол Лукаку отменили из-за офсайда

Финляндия — Бельгия: гол Лукаку отменили из-за офсайда
Алексей Ласнов
Комментарии

Нападающий сборной Финляндии Ромелу Лукаку открыл счёт во втором тайме матча с Финляндией. Судья засчитал гол, однако VAR зафиксировал офсайд.

Эден Азар набрал скорость на правом фланге и прострелил на Кевина Де Брёйне, тот разрезающей передачей вывел Лукаку на оперативный простор в штрафной, Ромелу ушёл от защитника и пробил низом в угол мимо Лукаша Градецки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.

Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021