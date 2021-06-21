Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба догнал бывшего форварда питерской команды Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.

Дзюба реализовал пенальти в матче с Данией. Теперь на счету Дзюбы 30 голов в 55 матчах за сборную России.

До матча с Данией лучшим голеадором в истории национальной команды являлся Александр Кержаков, который забил 30 голов в 90 матчах за сборную.

Сегодня, 21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.



По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая 9 очков. У Дании, Финляндии и России по 3 очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.