Финляндия — Бельгия: Градецки забил автогол
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Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки забил автогол в матче с Бельгией.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.
Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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