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Сборная Бельгии обыграла Финляндию в Петербурге

Сборная Бельгии обыграла Финляндию в Петербурге
Алексей Ласнов
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В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт во втором тайме матча с Финляндией. Судья засчитал гол, однако VAR зафиксировал офсайд. На 74-й минуте матча голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки забил автогол.

На 81-й минуте Лукаку всё-таки забил свой гол. Кевин Де Брёйне с левого фланга выполнил передачу к штрафной на Лукаку, который в борьбе с соперником с разворота нанёс отличный удар из центра штрафной в правый угол ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогали ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.

Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Градецки – 74' (автогол)   0:2 Лукаку – 81'
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