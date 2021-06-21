Сборная Бельгии обыграла Финляндию в Петербурге

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт во втором тайме матча с Финляндией. Судья засчитал гол, однако VAR зафиксировал офсайд. На 74-й минуте матча голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки забил автогол.

На 81-й минуте Лукаку всё-таки забил свой гол. Кевин Де Брёйне с левого фланга выполнил передачу к штрафной на Лукаку, который в борьбе с соперником с разворота нанёс отличный удар из центра штрафной в правый угол ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогали ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.