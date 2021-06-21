Сборная Бельгии обыграла Финляндию в Петербурге

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт во втором тайме матча с Финляндией. Судья засчитал гол, однако VAR зафиксировал офсайд. На 74-й минуте матча голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки забил автогол.
На 81-й минуте Лукаку всё-таки забил свой гол. Кевин Де Брёйне с левого фланга выполнил передачу к штрафной на Лукаку, который в борьбе с соперником с разворота нанёс отличный удар из центра штрафной в правый угол ворот.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогали ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.
Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 22 июня 2021
-
00:19
-
00:17
-
00:14
-
00:14
-
00:11
-
00:11
-
00:09
-
00:08
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 июня 2021
-
23:51
-
23:49
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:16
-
23:14
-
22:57
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
21:58