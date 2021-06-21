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Сборная России разгромно проиграла Дании и заняла последнее место в группе

Сборная России разгромно проиграла Дании и заняла последнее место в группе
Максим Хрущ
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Сегодня, 21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.

Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Дании. Автором первого гола стал Миккель Дамсгор. На 59-й Юссуф Поульсен воспользовался вопиющей ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан на табло. На 69-й минуте сборная России отыграла один гол и возродила интригу, гол забил Артём Дзюба, реализовавший пенальти. Но оптимистичный настрой продлился недолго: на 80-й и 82-й минутах Дания выстрелила дуплетом. Сначала гол забил Андреас Кристенсен, позже – Йоахим Мехле. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу датчан.

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 4
Дания
0:1 Дамсгор – 38'   0:2 Поульсен – 59'   1:2 Дзюба – 70' (пен)   1:3 Кристенсен – 79'   1:4 Мехле – 82'
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