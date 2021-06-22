Арбитр Федотов: Соболев нарисовал падение, не следовало назначать пенальти в ворота Дании
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче Россия — Дания (1:4).
«Соболев нарисовал падение – это не 11-метровый удар. У защитника лежали руки на спине, поэтому для VAR это не явная и очевидная ошибка. Так что следовало продолжить игру, а не назначать пенальти в ворота Дании.
А ещё судья пожалел Кудряшова на 65-й минуте: он опоздал за игроком Дании и сфолил, стоило показать ему вторую жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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